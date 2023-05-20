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بلادنا تدين اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت وزارة الخارجية، عن ادانتها الشديدة واستنكارها لاقتحام احد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وبحماية من قوات الاحتلال، للمسجد الأقصى المبارك.

 

واكدت وزارة الخارجية في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) رفضها التام لهذه الممارسات الاستفزازية والغير قانونية..مجددة موقفها الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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