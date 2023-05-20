شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام اعمال اللقاء السنوي الموسع لبنك التسليف التعاوني والزراعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أُختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التشاوري السنوي الموسع لمدراء ادارات وفروع بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" في المحافظات المحررة.

هدف اللقاء، إلى تقييم أداء الفروع وادارات البنك المختلفة خلال السنوات الماضية والوقوف على كل الصعوبات والمشاكل وبحث الحلول والمقترحات ودراسة كل الخيارات المتاحة لمواجهتها.

وخرج اللقاء، بعدة بتوصيات بما يتوافق والمعايير المهنية والعملية والشفافية التي يلتزم بها البنك وتمحورت مجملها بالتوجيه بمعالجة كافة القصور وتجاوز كل الصعوبات التي يوجهها اداء الفروع والادارات.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك حاشد الهمداني، أن قيادة البنك قد رسمت المحددات الرئيسية والتي من أهمها التوجه نحو الخدمات المصرفية الالكترونية، والاستثمارات في المجال الزراعي والسمكي بما يحقق التنمية المستدامة، وتركيز الجهود نحو تفعيل كافة منتجات القنوات الالكترونية الخاصة بالمدفوعات وتفعيل الصرافات الآلية للبنك وخدمة الحوالات المالية المتمثل بكاك حوالة وغيره وبما يحقق الشمول المالي.

وشدد الهمداني، على استعداد كافة القطاعات والادارات والفروع لإنجاح هذه المحددات حتى يمكن الجميع من التعامل الأمثل مع رؤية البنك المستقبلية، وتفعيل الشفافية واقرار مبادئ المنافسة الشريفة بين الادارات والفروع المختلفة في تكريم المتميز ومحاسبة المقصر منهم للارتقاء بخدمات البنك المصرفية المقدمة للعملاء.