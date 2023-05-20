شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أمنية" سقطرى تقر عدة إجراءات لحماية السلاحف البحرية من الاعتداءات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى إجتماعها ا، برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، طبيعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لحماية السلاحف البحرية من الاعتداءات التي تتعرض لها خلال موسم تكاثرها.

و شدد المحافظ الثقلي على أهمية تفعيل الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية السلاحف البحرية، وضبط المخالفين وأتخاذ بشأنهم الإجراءات العقابية القانونية لإنقاذ هذا النوع المهدد بالانقراض عالميا.

وكلف المحافظ مكتبي المصائد السمكية وحماية البيئة بعقد ورشة عمل بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والجمعيات السمكية والبيئية ومشائخ الأحياء، لمناقشة الخطة الشاملة للحماية الرسمية والمجتمعية للسلاحف وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلاحف ودورها في تعزيز الجذب السياحي والتصنيف البيئي للجزيرة.

وأقر الأجتماع تفعيل عدد من النقاط العسكرية والأمنية لضبط المعتدين على السلاحف، وكذا منع أستيراد الدراجات النارية وقطع غيارها، بسبب ما شكلته من مخاوف مجتمعية كبيرة وتسببها بشكل رئيسي لعدد كبير من الحوادث المرورية المؤلمة.

