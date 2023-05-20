شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعوري يبحث مع فريق الوكالة الامريكية للتنمية دعم عدد من البرامج والمشاريع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، مع فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة المدير القطري للوكالة كيمبرلي بيل، دعم عدد من البرامج والمشاريع في مختلف القطاعات والتعاون والتنسيق في كافة المجالات.

وتطرق اللقاء إلى دعم الوكالة لأنشطة وفعاليات الخطة الوطنية للمرأة اليمنية والسلام والامن، وبرامج عمالة الأطفال وإعادة تأهيل الأطفال المجندين والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخطة كبار السن ودعم مراكز الاسر المنتجة.

وأشاد الزعوري، بجهود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في دعم العملية التنموية في اليمن.. مؤكدًا استمرار الوزارة في الشراكه وتقديم التسهيلات لكل المانحين الدوليين.. مشددًا على تعزيز التنسيق مع الحكومة في كافة المجالات.

من جانبها اكدت كيمبرلي بيل، استمرار الوكالة في تقديم الدعم للبرامج والمشاريع في اليمن، والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات.. مثمنة مستوى الشراكه والتنسيق والتعاون مع الوزارة.

