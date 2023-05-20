شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع يبحث مع وفد بريطاني دعم خفر السواحل اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد عسكري بريطاني، اوضاع خفر السواحل والموانئ في عدن.

وناقش الفريق الداعري مع الوفد البريطاني الذي يترأسه مستشار الامن البحري بالسفارة البريطانية بالرياض بيتر ديفيس، ومساعد الملحق العسكري بالسفارة البريطانية ستيف جراي، أهم القضايا المتعلقة بطبيعة ومهام البحرية وخفر السواحل والموانئ اليمنية واهم الاجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

وتحدث الوزير عن الاوضاع الأمنية وأهمية دعم خفر السواحل اليمنية وتزويدها بالامكانيات والتقنيات الحديثة للحفاظ على الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية. مستعرضًا الخطر الذي يهدد الممر البحري الدولي في باب المندب من قبل ميلشيات الحوثي الارهابية.

من جانبه أكد الوفد البريطاني العمل على مخاطبة الشركاء الدوليين لدعم البحريه وخفر السواحل اليمنية وتطوير قدراتها الفنية والعسكرية بما يمكنها من تنفيذ مهمة حماية المياه الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء احمد اليافعي وقائد الشرطة العسكرية محمد الشاعري ونائب رئيس هيئة العمليات العميد ناجي عباس.