شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يستقبل اللواءين محمود الصبيحي وفيصل رجب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن،، القائدين الوطنيين الكبيرين اللواءين محمود الصبيحي، وفيصل رجب، اللذان تنفسا هواء الحرية من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد سنوات من التغييب والاخفاء.

وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء تقديم التهنئة للواءين الصبيحي ورجب بالحرية ولم شملهم بعائلاتهم، إلى جانب جميع الابطال المحررين مؤخرا من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.. معربا عن الاعتزاز والاكبار والتقدير بمواقفهم البطولية وكل رفاقهم الذين مثلوا رمزية للشجاعة والتضحية والإقدام في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان اللواءين الصبيحي ورجب سيظلون حالة إلهام متفردة لكل منتسبي القوات المسلحة في الثبات ومقاومة ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة.. مشيرا إلى ان صمودهم وتضحياتهم اعطى المعركة الوطنية زخما وإصرارا على المضي في استعادة مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.

وتعهد رئيس الوزراء، بالعمل على إطلاق سراح بقية المحتجزين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتهم المناضل السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.. مؤكدا ان الفرحة لن تكتمل الا بالإفراج عن جميع المختطفين والمختطفين في زنازين الموت الحوثية وعودتهم إلى أهلهم وأسرهم ومحبيهم سالمين.

كما ترحم على أرواح شهداء الوطن الابرار الذين قدموا ارواحهم من اجل الدفاع عن الوطن وشعبه.. متمنيا الشفاء العاجل لكل الجرحى والحرية لجميع الأسرى والمختطفين في سجون الميليشيات الحوثية.