شكرا لبحثكم عن خبر السعيدي تدشن دورة الأمن والسلامة في مدارس عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

دشنت صباح اليوم ، دورة الأمن والسلامة لمدارس عدن بحضور منسقة المنظمات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن د.منى السعيدي ، وضاح المهيوبي ،مدير إدارة التدريب , مندوب منظمة سول عبدالعزيز الهاشمي والتي استهدفت خمس مديريات .. " خور مكسر ، الشيخ عثمان ، المنصورة ، دار سعد ، البريقة" .. وينظمها مكتب التربية والتعلم بمحافظة عدن برعاية وزير الدولة محافظ عدن ، احمد حامد لملس وبدعم منظمة سول ,

في التدشين تحدثت السعيدي ، عن الدورة وما تحمله من مفاهيم وأهداف ، ترتبط بقيمة وخصوصية ، يراد لها أن تغير من واقع التعاطي مع الطالب في المدرسة ، في نطاق الأمن والسلامة ، في الأوقات الاستثنائية والأزمات

وقالت : من خلال واقع العلاقة بين شعبة التدريب والتأهيل ، وإدارة التدريب ، لدينا مساحة مكشوفة ، لرفد القدرات بما تحتاجه في حوار المهمات الموضوعة ، وفقا لأفكار تتبناها وترسم لها خارطة طريق تنفيذها ، وفقا لرؤية ندرك فيها ، اين تكون الحاجة

ونقلت السعيدي ، تحيات مدير مكتب التربية والتعليم ، د.نوال جواد ، التي تحرص على تنفيذ الدورات ، إيمانا بقيمتها ، وأهميتها ، في رحاب تطوير العلاقة المجدية ، بين ما يمنح في الدورات ، والمستهدفين ، لبث روح جديدة ، تلبي حاجة الافرازات الجديدة في واقع العملية التربوية والتعليمية في مدارس مديريات عدن الدورة التي تقام برعاية وزير الدولة محافظ عدن ، احمد لملس ودعم منظمة سول ، تستمر ٦ ايام