شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يترأس اجتماعا مشتركا للهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور اللواء فرج سالمين البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم السبت، بالمكلا، اجتماعا مشتركا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، والهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ومنسقية المجلس بجامعة حضرموت.

وكُرّس الاجتماع لمناقشة الجوانب التنظيمية وسُبل تطوير وتحديث آليات العمل لمواكبة نتائج الهيكلة التي شهدها البناء التنظيمي للمجلس، وما يترتب عليها من مهام جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف الأصعدة.

وبهذا الخصوص شدد الرئيس الزُبيدي على أهمية استكمال البناء التنظيمي للمجلس في عموم مديريات محافظة حضرموت ساحلا وواديا، وضرورة رفع وتيرة العمل وبذل المزيد من الجهود والارتقاء بالجانب التنظيمي وتعزيز حضور المجلس اجتماعيا وسياسيا.

من جانبه شدد اللواء فرج البحسني على أهمية التحام قيادة الهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي في عموم محافظات الجنوب بالجماهير والاقتراب من معاناتهم، مؤكدا أن مرحلة الشعارات ولت وآن الأوان للعمل بجد وإخلاص.

واستمع الرئيس الزُبيدي ونائبه اللواء البحسني في اللقاء إلى جُملة من المداخلات من قبل رؤساء وأعضاء الهيئات التنفيذية في المحافظة والهيئة المساعدة، مؤكدين أن زيارته للمحافظة تحمل الكثير من الدلالات وستمثل دافعا للقيادات المحلية للعمل على إنجاز المهام المطلوبة منهم، بما يحقق أهداف المجلس.

حضر الاجتماع الأستاذ محمد الغيثي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.