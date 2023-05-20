اليمن يدين حادثة اقتحام وتخريب مبنى سفارة قطر في العاصمة السودانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت الحكومة اليمنية، السبت، عن إدانتها لحادثة الاقتحام والتخريب الذي تعرض لها مقر سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل قوات مسلحة غير نظامية.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"، "تضامن الجمهورية اليمنية مع قطر ورفضها لكل أعمال العنف والتخريب، بما في ذلك انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية".



وأشار البيان إلى أن ذلك يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وفي وقت سابق السبت، أدانت دولة قطر بأشد العبارات، قيام "قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم".



من جانبها أدانت الخارجية السودانية" بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت، بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم، والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات".



وأضافت: أن ذلك جاء "دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين، ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".



ودعت الخارجية السودانية في بيانها المجتمع الدولي، إلى "إدانة هذا السلوك الإرهابي بأشد العبارات واعتبار قوات الدعم السريع منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان بينها الخرطوم اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما.



