صنعاء.. مليشيا الحوثية تستولي على أرضية تابعة للواء غالب القمش في "سعوان"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعتدت مليشيا الحوثي التابعة لإيران، اليوم السبت، على مصنع "البلك" في منطقة سعوان جوار جولة النصر في العاصمة صنعاء، وسطت على أرضيته المملوكة للواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي السابق.



وقالت مصادر حقوقية، إن قيادي حوثي يدعى "علي بعثر"، وهو من منطقة "شعوب" اقتحم المصنع برفقة ثمانية أطقم تحمل العشرات من المسلحين.



وبحسب المصدر فإن القيادي الحوثي سعى منذ ثلاثة سنوات للسطو على أرضية المصنع، والتي تعود ملكيتها لرئيس جهاز الأمن السياسي السابق غالب القمش، والتي تم تأجيرها لصالح مالك مصنع البلك والبلاط.



وذكر المصدر أن اللواء القمش كان قد اشترى الأرض من عائلة بعثر قبل سنوات، ولم يصدر أي توضيح من عائلة القمش عن اقتحام الأرض الى لحظة كتابة الخبر.

ومنذ انقلابها على الدولة قامت مليشيا الحوثي بمصادرة عدد من أراضي المواطنين، ونهبتها في مختلف مناطق سيطرتها.