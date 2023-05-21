شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جريمة حوثية ضد الإنسانية.. مقتل طفل في قصف متعمد غربي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جريمة حوثية جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الأسود كان ضحيتها طفل، لقي حتفه في قصف متعمد على قرى سكنية، غربي البلاد.

القصف الذي وقع، السبت، في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة أسفر إلى جانب مقتل الطفل عن إصابة آخر.

وقالت القوات المشتركة في بيان إن "مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون المحظور استخدامها في المناطق الحضرية منازل سكنية وتجمعات للمدنيين جنوب مديرية التحيتا جنوبي المحافظة الساحلية المشمولة باتفاق أممي".

وأوضح البيان أن "القصف الحوثي أدى إلى مقتل الطفل عبدالله سالم عبده جلعوم (7 أعوام)، وإصابة شقيقته خديجة سالم (5 أعوام) بجروح خطيرة".

وفيما أكدت القوات المشتركة أن "جريمة الحوثي تضاف إلى سلسلة جرائم المليشيات الإرهابية ضد الإنسانية"، أوضحت أن فرقها الطبية تدخلت في إسعاف الطفلة الجريحة ونقلها إلى المستشفى الميداني في مدينة الخوخة، حاضرة الحديدة على البحر الأحمر.

يأتي الهجوم في ظل موجة تصعيد حربي جديد للحوثيين، تستهدف بشكل متعمد وممنهج القرى السكنية والأحياء في المناطق المحررة، ردا على فشل المليشيات في تحقيق أي تقدم عسكري في الجبهات.

كما يعد الهجوم انتهاكا صارخا لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم، وجريمة حوثية جديدة أمام أنظار البعثة الأممية المكلفة برصد خروقات المليشيات.

وخلال السنوات الماضية شنت مليشيات الحوثي باستخدام المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ المتنوعة هجمات متعمدة ومتفرقة على الأحياء والقرى السكنية، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز وحماية المدنيين، ما خلف عن سقوط مئات الضحايا لا سيما في الحديدة وتعز ومأرب والضالع.