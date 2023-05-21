شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد: هذا اسم دولة الجنوب القادمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي في أوروبا أحمد عمر بن فريد عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الُزبيدي حول تسمية دولة الجنوب القادمة.
وقال بن فريد في تدوينة له نشرها على حائط صفحته بموقع"تويتر"أنا شخصيًا مع أن يكون اسم الدولة القادمة دولة حضرموت أو الجنوب العربي ، ومعياري المساحة والسكان لا يوجد في العالم أي معيار أنصف ولا أعدل منهما".
وأضاف بن فريد:"وما قاله أبو القاسم هو إلتزام منه شخصيًا، ومن المجلس الانتقالي، ومن جميع قيادات الجنوب تجاه دولة الجنوب القادمة".
وأشار بن فريد أن الدولة الجنوبية القادمة ستكون مستقلة ذات نظام فيدرالي، وبالنظر لمعيار المساحة والسكان سيكون لحضرموت نصيب الأسد، لأنها ستحظى بالمقاعد الأكثر في برلمان الدولة وحكومتها ومؤسساتها".
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