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وزارة الخدمة المدنية تعلن غدا الاثنين إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ 33

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم غدًا الاثنين إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ 33 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

 

واشارت الوزارة، إلى ان ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.. معبرة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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