شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخدمة المدنية تعلن غدا الاثنين إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ 33 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم غدًا الاثنين إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ 33 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

واشارت الوزارة، إلى ان ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.. معبرة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.