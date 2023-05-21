شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريب المعلمين على ادلة تنفيذ البرنامج التربوي في المراكز الصيفية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت اللجنة الاشرافية لاقامة المراكز والمخيمات الصيفية بمحافظة مأرب اليوم ورشة تعريفية وتدريبية للمعلمين حول ادلة المعلم لتنفيذ البرنامج التربوي في المراكز الصيفية حسب دليل كل فئة عمرية للطلاب، لضمان الجودة في المخرجات وتحقيق اهداف المراكز والمخيمات.

وخلال التدشين طاف نائب رئيس جامعة إقليم سبأ رئيس اللجنة الاشرافية للمراكز الصيفية الدكتور علي سيف الرمال ومعه مدير مكتب التربية بمديرية المدينة، بقاعات التدريب المختلفة.. وحث المعلمين على الاستفادة القسوى من هذه الورشة التدريبية لاستيعاب كافة جوانب التنفيذ للادلة بشكل كامل وعكسها في الواقع.

وأوضح الدكتور الرمال ان الأدلة للمعلمين تم اعدادها من قبل لجان تربوية متخصصة واكاديمية عملت عليها منذ وقت مبكر، لتكون المراكز الصيفية منظمة بشكل علمي وبرامجها معدة اعدادا علميا محددة الأهداف والغايات على مستوى كل نشاط وبرنامج في مختلف الجوانب التعليمية والثقافية، والدينية والرياضية والترفيهية وصقل وتنمية المواهب والابداعات، وغرس وتعزيز المفاهيم والقيم الوطنية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية في عقولهم ونفوسهم وسلوكهم، واكسابهم المعارف والمهارات والخبرات الحياتية.