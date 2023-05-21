[ تمهيدا لمهاجمة مواقع الجيش.. مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة إلى جنوبي مأرب ]

دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنوبي محافظة في مأرب (شرق اليمن)، تمهيدا لشن هجوم وشيك على مواقع القوت الحكومية.



وقالت مصادر ميدانية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي دفعت على مدى الأيام الثلاثة الماضية بتعزيزات كبيرة إلى مديرية الجوبة جنوبي مأرب.



وأوضحت المصادر أن التعزيزات الحوثية تضم عددا كبيرا من الأطقم العسكرية التي تحمل على متنها عشرات المقاتلين.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية تستعد لمهاجمة مواقع قوات الجيش والمقاومة الشعبية في الجبهات الجنوبية والمحور الرملي بالمحافظة.



وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجمات واسعة على مواقع قوات الجيش في الجبهات الجنوبية مطلع أبريل الماضي، غير أن محاولاتها تلك باءت جميعها بالفشل وتكبدت خلالها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

