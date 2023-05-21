شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد ورشة علمية حول النظام المائي التقليدي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت بمدينة شبام محافظة حضرموت، اليوم، ورشة علمية حول النظام المائي التقليدي بوادي حضرموت، نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء.

وناقشت الورشة التي استهدفت 35 مشاركًا من مديريتي شبام والقطن، محورين الأول عن نظام الخيّل عبر التاريخ في وادي حضرموت، فيما تطرق المحور الآخر ميزات النظام المائي السيلي التقليدي بوادي حضرموت والوضع الحالي للنظام.

وأثريت الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة.