زعماء عدد من الدول يهنئون الرئيس العليمي بمناسبة عيد الوحدة اليمنية 22 مايو

المنامة - ياسر ابراهيم - بعث عدد من زعماء الدول، اليوم الأحد، برسائل تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بمناسبة العيد الوطني 33 للوحدة اليمنية ٢٢ مايو.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في برقيته، "نيابة عن شعب الولايات المتحدة، ارسل لكم وللشعب اليمني احلى الامنيات خلال احتفالكم بيومكم الوطني الثاني والعشرين من مايو الجاري".



وأضاف:" اليوم وكل يوم، فان الولايات المتحدة تقف مع الشعب اليمني وتدعم رغبته الغامرة بالسلام والأمن والاستقرار، وسنبقى ملتزمين بدعم كافة الجهود نحو حل شامل للصراع الذي أصاب اليمن لما يقرب عن عقد من الزمن".



وجدد بايدن، تأكيد دعم الولايات المتحدة مع الامم المتحدة والشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي، والعمل الكثيف للحفاظ على الهدنة الحالية وتعزيز التقدم نحو السلام، معرباً عن تطلعه الى تعميق اكثر للشراكة معاً في تشكيل عالم افضل للأجيال القادمة.



من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالته التي نشرتها السفارة الفرنسية لدى اليمن، "بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني اليمني، أبعث لكم نيابة عني وباسم الشعب الفرنسي باخلص التمنيات بالسلام والوحدة لليمن وشعبها".



وأضاف، "أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالزخم الإيجابي الذي يترسخ تدريجياً في بلدكم والذي أتاح على وجه الخصوص إطلاق سراح أكثر من 900 سجين".



وعبر الرئيس الفرنسي، عن "الأمل في أن يستمر هذا الزخم ويؤدي إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تكون نتيجتها تسوية دائمة للحرب في اليمن".



وتابع،"ما زلت مقتنعاً بأن الحل السياسي الجامع والشامل فقط هو الذي يمكن أن يضع حداً لهذه الحرب التي استمرت طويلاً والتي كان الشعب اليمني أول ضحاياها".



وقال ماكرون، إن "اليمن مِلْك لكل اليمنيين، وعودة الاستقرار تتطلب إعادة بناء دولة في خدمة جميع مواطني هذا البلد، واستقراره مهم للمجتمع الدولي بأسره".



بدوره قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقيته: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرا، ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا".



فيما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في برقية منفصلة: "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن اطيب التهاني، واصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار، ولفخامتكم تحياتي وتقديري".



كما تلقى الرئيس العليمي برقية تهنئة من نظيره الروسي فلادمير بوتين قال فيها:"يطيب لي أن أبعث اليكم بالتمنيات الصادقة بمناسبة العيد الوطني، وهو عيد الوحدة اليمنية".



وجدد بوتين موقف روسيا الثابت والداعم لحل الأزمة اليمنية بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مضيفا: إن "تطبيع الاوضاع في اليمن سيجعل بلا شك الظروف مواتية لتطوير التعاون الروسي واليمني والبناء في مختلف المجالات".



من جانبه قال رئيس الكوري يون سول يول في برقية تهنئة للعليمي، إنه "لمن دواعي سروري، أن اتوجه إليكم وإلى شعب الجمهورية اليمنية بأسمى آيات التهاني بمناسبة يوم الوحدة اليمنية".



وأضاف "أنني آمل أن تشهد العلاقات التعاونية الودية التي تترسخ بين جمهورية كوريا والجمهورية اليمنية مزيداً من التقدم والتطور على مر السنين، واتطلع إلى تعزيز التبادل والصداقة بين شعبي البلدين".



في السياق قال امبراطور اليابان ناروهيتو، في برقية إلى العليمي: "بمناسبة يوم الوحدة، اليوم الوطني للجمهورية اليمنية، يسعدني كثيراً أن أبعث لفخامتكم باحر التهاني القلبية، وتمنياتي الصادقة لفخامتكم بالسعادة، ولشعبكم مزيداً من الرخاء والازدهار".

