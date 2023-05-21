اليمن.. رئيس جامعة ذمار الحوثي ينهب أكثر من نصف مليار ريال (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وثائق رسمية حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، عن فساد هائل يمارسه قادة مليشيات الحوثي في جامعة ذمار، شمل اختلاس مئات ملايين الريالات.



وبحسب تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحوثي صدر قبل أشهر، وتسربت أنباء منه عن الفساد المالي لرئاسة جامعة ذمار، فإن رئيس جامعة ذمار ومعه حاشية يوالونه استولوا على أكثر من 555 مليون ريال من الطبعة القديمة خلال أقل من سنتين.



وقال التقرير إن "رئيس الجامعة الدكتور طالب طاهر النهاري استولى على مبلغ 86 مليون ريال من الطبعة القديمة خلال سنتي 2020-2021، بمسمى مكافآت، له ولبعض أتباعه في الجامعة".



وأفادت الوثيقة بأن رئاسة جامعة ذمار استولت على 53 مليون ريال مقابل نثريات غير محددة، ومبلغ 252 مليون ريال مقابل تغذية لرئاسة الجامعة وبعض الموظفين فيها، دون وجود أي آلية واضحة للصرف أو الإثبات ولا توافق اللوائح المنظمة.



وذكرت أن رئاسة الجامعة صرفت ما لا يقل عن 45 مليون ريال مقابل ضيافة في المطاعم دون أي مبرر، موضحة أن رئاسة الجامعة صرفت ما لا يقل عن 71 مليون ريال لقيادة الجامعة وأقاربهم حتى من خارج الجامعة بدون أي مبرر خلال سنتي 2021-2020.



وأفادت الوثيقة أيضا بأن رئيس الجامعة استولى على مبلغ 15 مليون ريال خلال 2020-2021 تحت مسمى نفقات شخصية.



وصرف النهاري، أكثر من 15 مليون ريال من الطبعة القديمة خلال الفترة نفسها، بمسمى بدل وقود لأشخاص لا يمتلكون وسائل مواصلات، ولا يحق لهم وفق القانون الحصول على بدل وقود.

كما استولى على مبلغ 15 مليون ريال مقابل اتصالات هاتفية وفق ما ذكرته الوثيقة أجراها هو وبعض موظفيه.



يأتي الكشف عن هذا الفساد في ظل أوضاع صعبة يعانيها الكادر التدريسي في مناطق سيطرة الحوثين وارتفاع تكاليف الدراسة في جامعة ذمار بنفس أسعار الجامعات العالمية.

