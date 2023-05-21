شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من صندوق قطر للتنمية .. شحن محركات توربينات محطة الحسوة 2 لهولندا لإعادة تأهيلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الاعلامي / عدن

غادرت صباح اليوم مطار عدن طائرة الشحن إليوشن IL-76TD وعلى متنها توربينات محطة الحسوة 2 "المحطة القطرية" متجهة لمدينة امسترادم بهولندا وذلك لإخضاع محركات التوربينات لعملية تأهيل شاملة بعد توقفها لسنوات لاجراء الصيانة العمرية لها .

وتأتي عملية التأهيل للمحطة ذات الـ60 ميجا وات على نفقة صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع شركة النبراس للطاقة وتنفيذ شركة PWA الأمريكية، والتي قامت بأعمال فك ونقل التوربينات، إلى جانب إجراء عملية مسح وتقييم لمكونات وأجزاء المحطة بمشاركة طاقم مشروع التأهيل من مهندسي وفنيي المؤسسة العامة للكهرباء عدن ، حيث شملت أعمال المسح تطوير نظامي فلترة الوقود والهواء والتحكم لرفع كفاءة عمل المحطة بعد إعادة تأهيلها وعودتها للخدمة مجدداً.

وثمنت وزارة الكهرباء والطاقة دعم صندوق قطر للتنمية بإعادة تأهيل المحطة المتوقفة منذ سنوات، مشيدة بجهود الشركة المنفذة لعملية التأهيل PWA الأمريكية وطاقمها الفني ممثلاً بالمهندس محمد مهند الأمير والذين بذلوا قصارى جهدهم في عملية فك ونقل التوربينات وإجراء المسوحات اللازمة لرفع كفاءة المحطة عند عودتها للخدمة.

الجدير ذكره أن محطة الحسوة 2 قدمت كمنحة من دولة قطر الشقيقة للعاصمة عدن وهي محطة غازية مكونة من اثنان توربينات من نوع GS-TM2500 صنعت من قبل شركة جنرال الكترك وقدرة توليد كل توربين 30 ميجا، حيث يتميز هذا النوع من التوربينات بسرعة التركيب وسهولة النقل كما يعمل بأنواع متعددة من الوقود السائل والمقطر.