شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي ونائبه البحسني يصلان العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمعية اللواء فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، بدعوة رسمية.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الزُبيدي ونائبه سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين، وممثلين عن الدول الراعية لعملية السلام في إطار الجهود التي تبذل من قبل المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة للدفع باتجاه إنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا.