بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق..بدء الأعمال في تاهيل طريق "عقبة_ خلق " بحالمين في لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية التابعة للجهات المنفذة تنفيذ الأعمال بمشروع استكمال إنشاء طريق عقبة _ خلق ،في مديرية حالمين بمحافظة لحج والذي يجري تنفيذه بتمويل وإشراف #صندوق_صيانة_الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. حيث باشرت الفرق الفنية والهندسية للجهات المنفذة للمقطعين الاول والثاني الاعمال الانشائية والترابية لأساس الطريق بوتيرة عالية وبجهود كبيرة بحسب المعايير الهندسية والفنية. وتنفذ الأعمال وسط تسهيلات كبيرة من قبل اهالي المنطقة بتنفيذ المشروع الذي يحظى بحرص كبير لتحقيق حلم المواطنين والمسافرين الذي طال انتظاره لسنوات. ويعد مشروع عقبة خلق من جملة المشاريع التنموية والخدمية الهامة في محافظة لحج الى جانب جسر بناء الذي تجري فيه الأعمال حاليا بالتزامن مع تأهيله بالإضافة إلى طريق الربوة الذنبة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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