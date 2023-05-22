شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير المصري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية، أحمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية، ومستجدات الوضع المحلي، وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبدور مصر الداعم للمجلس والحكومة، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني، و تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والمستشار في السفارة المصرية محمد العريان.