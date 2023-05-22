شكرا لبحثكم عن خبر العملية الامنة الأهم..ضبط اجهزة كشف معادن وطائرة درونز في جمرك شحن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحسب توجيهات معالي وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومتابعة مستمرة من رئيس المصلحة الأستاذ عبدالحكيم القباطي ، وفي تعاون مشترك بين رجال الجمارك والشرطة العسكرية في جمرك شحن، تمكن موظفوا الجمارك من ضبط أربعة أجهزة كشف معادن أمريكية الصنع وطائرة درونز.

وتأتي هذه الضبطية بعد ضبطيات أخرى في الجمرك لهذا العام.

هذا وقد صرح مدير عام جمرك شحن الأخ سالم عقيل بأن تهريب هذه الأجهزة يشكل خطورة ويمكن استخدامها في الكشف عن الآثار وتهريبها. كماتسبب تدمير الموروث التاريخي الأثري للشعب اليمني بشكل خاص وللبشرية بشكل عام، ويمكن استخدام الطيران الدرونز لأغراض عسكرية وتهديد الأمن الوطني.