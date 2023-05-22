البحسني الغائب الوحيد عن اجتماع مجلس القيادة رغم وجوده بالسعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - *مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الاوضاع المحلية*
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
ولم يشارك في الاجتماع فرج البحسني رغم وصوله السعودية رفقة عيدروس الزبيدي اليوم الأثنين.
و في الاجتماع اطلع المجلس على المستجدات المحلية، و ناقش باستفاضة الاوضاع الاقتصادية، والاجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة واحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشوليشاركبي.
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