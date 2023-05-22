شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن عدن يدعم مركز البحث الجنائي باجهزة نوعية في مجال الادلة الجنائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص

سلم مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، اليوم، عدد من الأجهزة النوعية لادارة البحث الجنائي والخاصة بمسرح الجريمة ضمن جهود الدعم لتحسين أدائهم في مضمار كشف الجريمة وفحص المقذوفات.

وقال مدير أمن العاصمة عدن: " سلمنا مركز الأدلة الجنائية التابع لإدارة البحث الجنائي اجهزة نوعية وحديثة سوف تسهم على تذليل مهام عملهم، وخصوصا لكشف مسرح الجريمة، وجهاز فحص ومقارنة المقذوفات النارية، بدعم ذاتي من إدارة أمن العاصمة عدن".

وحث اللواء مطهر ادارة البحث الجنائي والادلة الجنائية على مضاعفة جهودهم والعمل بوتيرة عالية، فوضع الحرب وانتشار السلاح في بلادنا ساهم في انتشار الجريمة ويحتاج جهود حثيثة لمنع انتشارها ومعاقبة كافة المجرمين.

وأشاد بجهودهم الفاعلة خلال المراحل السابقة وتحقيقهم إنجازات عدة في ظل واقع صعب وامكانيات بسيطة، محثا قيادة وجنود البحث على العمل بروح الفريق الواحد والاستفادة القصوى من هذه الاجهزة, مؤكدا العمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير كل متطلبات العمل في كافة مراكز الأمن.

بدوره, تقدم مدير الادلة الجنائية العقيد خالد السلامي بجزيل الشكر والتقدير إلى مدير الأمن اللواء مطهر علي ناجي على هذه اللفتة الكريمة، ودعمه وتشجيعه المستمر لهم، لكي يستطيعوا إنجاز مهامهم بالشكل المطلوب.

حضر التسليم نائب مدير الأمن العميد أبو بكر جبر، ومدير البحث الجنائي العقيد ناجي قاسم المرفدي، ونائب الأدلة الجنائية العقيد علي الحداد، وعدد من ضباط وصف ضباط امن عدن.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الإثنين 22 مايو 2023