الثانية خلال أسبوع.. وفاة شاب جراء إصابته بماس كهربائي في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، الإثنين، شاب في منتصف عقده الثاني من العمر؛ جراء إصابته بماس كهربائي، وسط مدينة إب، وسط البلاد، هي الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقالت مصادر محلية إن الشاب "أسامة علي هزاع" توفي؛ إثر إصابته بماس كهربائي في سوق الظهار، وسط المدنية.

وأشارت المصادر إلى أن الربط العشوائي لخطوط نقل الكهرباء تقف خلف وفاة الشاب بالماس الكهربائي.

وكان الشاب "إبراهيم البعداني" قد توفي الاسبوع الماضي، في حادثة مماثلة، إثر قيامه بإصلاح الكهرباء بمديرية بعدان شرق مدينة إب.

وارتفع معدل الوفيات جراء حوادث الماس الكهربائي في عدد من المحافظات اليمنية، تنوعت ضحاياها بين المواطنين المدنيين، وعمال الكهرباء.

وعزا مراقبون السبب إلى انتشار الشبكات العشوائية لخطوط نقل الكهرباء نتيجة تهالك الشبكات العامة، وادخال شبكات القطاع الخاص، في ظل عدم وجود حملات توعية، وأدوات السلامة للعاملين والمواطنين.