شكرا لبحثكم عن خبر حزام عدن يلقي القبض على منفذ جريمة طعن مواطن في المنصورة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن من القبض على متهم بتنفيذ جريمة طعن مواطن، عقب نشوب خلاف بينهما.

وأوضح مصدر امني أن القطاع الثالث تلقى بلاغا عن جريمة طعن نفذها المتهم (ا.ع.ص) بحق المواطن (متعب مرشد صالح الدبعي) في شارع التسعين بالقرب من مطعم الشرق الاوسط في مديرية المنصورة عقب خلاف نشب بينهما، وسدد عدة طعنات إلى بطن وصدر الضحية حيث نقل على اثرها الى مشفى أطباء بلا حدود.

مضيفاً أن القطاع الثالث تمكن من القبض على المتهم أثناء محاولته الهروب عقب تنفيذ جريمته، ليتم إيداعه الحجز تمهيداً لإحالته الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.