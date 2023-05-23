شكرا لبحثكم عن خبر بن سلمان: ندعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في المجالات كافة بما يخدم الشعب اليمني، بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن.

ونقل وزير الدفاع السعودي، وفقًا لقناة «العربية» الفضائية اليوم الثلاثاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، وتمنياتهما لليمن وشعبه الأمن والاستقرار.

كما هنأ الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادهم.

من جهته، ثمن العليمي وأعضاء المجلس جهود المملكة ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً ودولياً تحت إشراف الأمم المتحدة.