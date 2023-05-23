شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.



جاء ذلك حسبما ذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السلطان هيثم بن طارق، أشاد بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدًا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الزعيمان أعربا عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين.

كما تباحث الجانبان بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.