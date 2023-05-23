ضبط أحد مروجي مادة الشبو في حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، من ضبط أحد مروجي مادة الشبو المخدرة.



وقال "إعلام خفر السواحل"، "إن أفراد نقطة عسد الفاي التابعة للقطاع الشرقي بقوات خفر السواحل بحضرموت، تمكنوا من ضبط سيارة نوع ايكو على متنها شخص بحوزته أربعة أكياس صغيرة تحتوي على مادة الشبو المخدرة، وعدة التعاطي لمخدر الشبو".



وأشار إلى "أن قوات خفر السواحل أحالت الشخص المضبوط والكمية من مادة الشبو المخدر التي بحوزته إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، من أجل استكمال بقية الإجراءات القانونية واتخاذ اللازم إزاء مخالفته في تهريب الممنوعات".



ومؤخراً، انتشرت عصابات الترويج للمخدرات في حضرموت، وسط حملات مستمرة لمواجهة الظاهرة والحد من انتشارها.

