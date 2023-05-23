شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل ابوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، العاصمة الاماراتية ابوظبي، في زيارة قصيرة للدولة الشقيقة.

وكان في استقبال الرئيس، وزير العدل الاماراتي عبدالله سلطان النعيمي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد سعيد المنهالي، واعضاء السفارة.

وسيعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاءات مع القيادة الاماراتية، حول تطورات الوضع اليمني، خصوصًا فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لتلك الاصلاحات.

كما سيبحث الرئيس، المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي من اجل تجديد الهدنة، واحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

يرافق الرئيس خلال الزيارة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.