شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الخارجية يشيد بمستوى الشراكة والتعاون بين بلادنا والصين والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشينغ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية، مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، وسبل دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، واستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في تقويض فرص الحل السياسي السلمي في اليمن والجهود الحكومية الرامية لتجديد الهدنة واحياء العملية السياسية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وطنيًا، واقليميًا، ودوليًا..مشيدًا بمستوى الشراكة والتعاون بين اليمن والصين في كافة الجوانب..مؤكدًا على أهمية تفعيل مجالات الدعم التنموي والاستثمار واعادة الاعمار في اليمن.

وخلال اللقاء، نقل القائم بالاعمال الصيني تهاني وتبريكات رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لرئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد محمد العليمي، واعضاء المجلس، بمناسبة الذكرى الثلاثة والثلاثين ليوم الوحدة اليمنية المباركة..متمنيًا لفخامة الرئيس موفور الصحة والسعادة ولشعبنا اليمني مزيدًا من التقدم والازدهار والسلام.

واكد القائم بالاعمال الصيني، موقف الصين الثابت في دعم القيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية..مجددًا حرص الصين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى آفاق اوسع، ودعمها لوحدة واستقرار اليمن وسلامة اراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني.