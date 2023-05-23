الرئيس اليمني يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن ابن زايد هنأ العليمي خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو، متمنياً لليمن وشعبه الخير والنماء.



وفي اللقاء أعرب العليمي عن عظيم التقدير لدولة الإمارات "على مواقفها الشجاعة والثابتة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فضلا عن تدخلاتها الاقتصادية والانمائية والإنسانية على مختلف المستويات".



من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.



ولاحقا غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي العاصمة الإماراتية، فيما لم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل أخرى حول الزيارة القصيرة.

في تغريدة على "تويتر"؛ قال العليمي إنه عقد مع بن زايد "نقاشات مثمرة حول علاقات بلدينا الشقيقين، والفرص الواعدة التي تنتظرها في مختلف المجالات، وبما يجسد المواقف الإماراتية الثابتة إلى جانب شعبنا وتطلعاته".

وكان الرئيس العليمي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لبحث تطورات الوضع اليمني، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لتلك الإصلاحات.



كما سيبحث "جهود تجديد الهدنة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية.

ومساء الإثنين، التقى الرئيس العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض، لبحث مستجدات الأوضاع وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وجهود تجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية.

