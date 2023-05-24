حجة.. وفاة ستة أشخاص اختناقاً في بئر ماء بمديرية "أفلح اليمن"

توفي ستة أشخاص، الثلاثاء، اختناقاً في بئر ماء تقليدي بإحدى قرى محافظة حجة (شمال غربي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ستة أشخاص تُوفوا، اليوم، بعد اختناقهم في بئر ماء تقليدي بقرية الحدب عزلة جياح في مديرية أفلح اليمن وسط محافظة لحج".



وأوضح المصدر أن حالات الوفاة جاءت نتيجة دخولهم إلى البئر في محاولات متتالية لإنقاذ بعضهم البعض.



وأضاف أن الضحايا من نفس المنطقة وهم (أسامة جعدان، يونس جعدان، علي شوعي جعدان، ناصر جعدان، هلال محمد ظافر، محمد حافظ الرباعي).



وفي 13 مايو الجاري، توفي شخصين وأصيب اثنين آخرين جراء اختناقهم بعوادم مولد كهربائي داخل بئر ماء عمقها 25 متراً، في مديرية كحلان بذات المحافظة.