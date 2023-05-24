شكرا لبحثكم عن خبر قطر توفر فرص عمل لـ45 ألف يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن سفير اليمن في الدوحة راجح بادي، أن مؤسسة صلتك القطرية ستوفر فرص عمل لـ45 ألف شاب وشابة في عدد من المدن اليمنية عبر تمويل مشاريع صغيرة لفائدتهم.

وأضاف بادي في حوار مع "الشرق" القطرية، أن قطر تقدم الدعم الإنساني والتنموي لليمن عبر تمويل ودعم العديد من عمليات الإغاثة، إلى جانب دعم المشاريع التنموية الدائمة.

وأشار إلى أن الدوحة ساهمت في إصلاح وصيانة محطة كهرباء عدن، بمبلغ 14مليون دولار بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبناء عشر مدارس في مناطق النزوح، وإعادة تأهيل عدد من المدارس عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع.

وأضاف أن لجنة مشتركة يمنية قطرية تم تشكيلها لإعداد تقرير باحتياجات التعليم في اليمن لتوفيرها من قبل المؤسسة، وأعلن عن مشروع بناء وحدات سكنية للنازحين في عدد من المناطق اليمنية من قبل جمعية قطر الخيرية، إلى جانب توفير أحدث الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات مثل المستشفى الجمهوري بمحافظة تعز الذي سيتلقى أحدث أجهزة عمليات القلب المفتوح بدعم قطري خلال الأيام المقبلة.

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