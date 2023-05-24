شكرا لبحثكم عن خبر محكمة في عدن تنظر في قضية مرفوعة لإستعادة أراضي السلطنة الفضلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقدم أحد أبناء السلطنة الفضلية جنوبي البلاد، بدعوى قضائية، أمام إحدى المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف استرداد أراضي السلطنة التي جرى مصادرتها من قبل الاحتلال البريطاني.

وقالت مصادر حقوقية، إن ما يسمى بـ "السلطان" وسيم الفضلي تقدم بدعوى قضائية أمام محكمه الشيخ عثمان الابتدائية لاسترداد اراضي السلطنة الفضلية التي صادرها الاحتلال البريطاني وحكومات الجنوب المتعاقبة.

وأضافت بأن محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في عدن تنظر في أول دعوى قضائية على مستوى البلاد ضد الهيئة العامة للأراضي بعدن ولحج وأبين بالإضافة إلى شركة خاصة تجاريه تقوم بعمل مشروع اسكاني استثماري في منطقه العلم في الحدود الفاصلة بين عدن وابين.

وبحسب المصادر، فإن المحامي نزار سرارو وبصفته وكيلا عن "الفضلي" قد تقدم بتلك الدعوى وسيتم تقديم طلب بإدخال الحكومة البريطانية كطرف في الدعوى كونها تحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأراضي السلطنة الفضلية وسيتم إدخالها القضية المنظورة أمام محكمه الشيخ عثمان بعدن في الجلسة القادمة.

وتعد السلطنة الفضلية إحدى «السلطنات والإمارات التسعة» التي وقعت اتفاقات حماية مع الإمبراطورية البريطانية وفي أوائل القرن 20 لتصبح جزءاً من محمية عدن البريطانية، وقد أصبحت السلطنة عضواً مؤسساً لاتحاد إمارات الجنوب العربي عام 1959 الذي خلفه اتحاد الجنوب العربي في عام 1963، وفقا لموسوعة "ويكبيديا".