وفاة عاملين جراء انهيارات ترابية شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي عاملان في شق طريق بمديرية الشعر شرقي محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عاملين في طريق قرية الدخله بمديرية الشعر (شرق إب)، توفيا أثناء عملهما جراء انهيارات ترابية.



وأوضحت المصادر أن كتلة كبيرة من التراب سقطت على العاملين أثناء ماكانا يقومان بتشييد جدار ساند للطريق ما أدى إلى وفاتهما على الفور.



وبحسب الأهالي فإن الضحيتين ينحدران من ذات المديرية وهما (محمد أحمد النمراني ـ قرية نمران)، و (جار الله عمر لطف صلاح ـ قرية الدخله).



يُشار إلى أن الطريق يتم إصلاحها بدعم من الأهالي والمغتربين ضمن عدد كبير من المبادرات المجتمعية التي تشهدها المديرية وخاصة في مجال الطرقات، في ظل توقف البنية التحتية في المحافظة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في خريف 2014م.

