شكرا لبحثكم عن خبر المرتبات ليس من ضمنها.. زعيم الحوثيين يوجه 3 مطالب لتحقيق السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، 3 مطالب للحكومة الشرعية و التحالف العربي.

وتجاهل الحوثي مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، والوحدة اليمنية.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة، ، إن "المطلوب هو وقف الحرب وإنهاء ما أسماه الحصار ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويض وإعادة الإعمار".

وفيما أشاد بالمساعي العمانية بالوصول إلى بوادر حلول معينة في السياق الذي قلناه.

وأدعى بان على السعودية إذا أرادت السلام تحمل التزاماته؛ وهو ما ترفضه المملكة العربية السعودية.

وهدد الحوثي بالإجراء العسكري أمام كل ما زعم أنها محاولة لنهب ثروات الشعب اليمني في أي محافظة من المحافظات.

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