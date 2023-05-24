شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيدج تستحوذ على 80% من "مارس روبوتكس" في الأردن (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استحوذت إيدج للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، على 80% من "مارس روبوتكس" للحلول الروبوتية المستقلة في الأردن، وفق بيان رسمي، اليوم الثلاثاء.

وستحصل إيدج على 80% في "مارس روبوتكس" التي ستعمل بعد الاستحواذ ضمن "أدفانسد كونسبتس" لإيدج، التي تركز على التصميم والتطوير والتطبيق السريع للتقنيات المتقدمة والمبتكرة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" منصور الملا: "يمثل هذا الاستحواذ استثمارًا استراتيجيًا قويًا يتماشى مع طموحاتنا المستمرة في مجال الأنظمة المستقلة. فكما ننتهج استراتجية نمو متسارعة، ونعمل على تطوير الحلول التي تلعب دورًا حاسمًا في تأمين المستقبل، ينبغي لقدراتنا الهندسية والابتكارية أن تنمو وتتطور على حد سواء".

من جتهه، قال المؤسس والمدير العام لمارس روبوتكس الدكتور محمد أمين الجراح: "سيعمل فريقنا على تعزيز قدرات إيدج المستقلة في الطيران والهندسة، وعلى دعم مكانة المجموعة عالميًا في الأنظمة المستقلة".