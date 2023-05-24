شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء في مجلس قصر البحر، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهنأه بمناسبة اليوم الوطني لليمن الذي يوافق الـ22 من مايو (أيار)، متمنيًا لليمن وشعبها الخير والنماء.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.



من جانبه، عبر الدكتور رشاد العليمي عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، وتقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني، متمنيًا للإمارات وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.