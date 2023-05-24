شكرا لبحثكم عن خبر العماد والحالمي يناقشان ترتيبات إزالة البلوكانات المتهالكة وأوضاع عمارة العمودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص - المركز الاعلامى م المعلا :

شدد الاستاذ عبدالناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السابقة للاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير عام مديرية المعلا الخاصة بالتنسيق مع ملاك الشقق الذي سيتم إزالة البلوكانات المتهالكة في شققهم وتحميل من يرفض ذلك المسؤولية الكاملة والقانونية عن الأضرار التي قد تحدث .

جاء ذلك خلال اجتماع القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا مع المهندس محمد الحالمي رئيس اللجان المجتمعية في المديرية.

وفي الاجتماع تم مناقشة دور اللجان المجتمعية في التنسيق مع ملاك الشقق وأخذ موافقتهم لبدء عملية الإزالة الذي من المتوقع تدشينها خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال التنسيق مع ملاك الشقق .

وناقش الاجتماع ايضا أوضاع عمارة العمودي من خلال أنابيب المكيفات الخاصة بالسكان والتي تعتلي اسلاك الكهرباء وخطورة ذلك والإجراءات الكفيلة بوقف هذا الاستهتار الذي قد يتسبب بحدوث كارثة لاسمح الله.