شكرا لبحثكم عن خبر رئيس جامعة المهرة يصدر قرارا بإنشاء كلية التعليم المفتوح وتكليف عميد لها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المهرة/إعلام الجامعة:

أصدر الدكتور أنور محمد كلشات رئيس جامعة المهرة قرارا بإنشاء كلية التعليم المفتوح بالجامعة وتكليف عميد لها.

ونص قرار رئيس الجامعة رقم(23) لعام 2023 على تكليف أ.د سالم أحمد جمعان بافطوم للقيام بمهام عميد كلية التعليم المفتوح بالجامعة.

من جانبه التقى الدكتور كلشات رئيس الجامعة بالعميد بافطوم لمناقشة الخطط والرؤى المستقبلية للكلية، مؤكدا بأن رئاسة الجامعة ستقدم له كافة أنواع الدعم في سبيل إنجاح عمله، والقيام بمهامة متمنيا له التوفيق والسداد.

من جهته عبر الأستاذ الدكتور بافطوم عن شكره لقيادة الجامعة على منحه الثقة، مؤكدا بأنه سيسعى جاهدا لصناعة تغيير حقيقي وملموس داخل الكلية جنبا إلى جنب مع زملائه الآخرين.