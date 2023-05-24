مواطنون غاضبون يحرقون شعار مليشيات الحوثي في مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرق شبان غاضبون في محافظة إب، اليوم الأربعاء، شعار الحوثة المستورد من إيران، في وقت كانت فيه مليشيا الحوثة تحشد أتباعها والسكان قسرا للاحتفال بما يسمى يوم الصرخة الإيرانية.



وقالت مصادر محلية وسكان لـ"يمن شباب نت" إن" شبانا غاضبين أحرقوا شعار الحوثة، في وقت الفعالية التي أقامتها المليشيا صباح اليوم في مدينة إب وسط اليمن".



وأضافت، أن الشبان الغاضبين أحرقوا الشعار الحوثي في حي دار الشرف بمدينة إب، فيما استنفرت المليشيا، ووضعت جميع عناصرها في حالة طوارئ وحولت الحي إلى ثكنة عسكرية هائلة.



وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية قامت بتحريات واسعة شملت الوصول إلى جميع كاميرات المراقبة في الحي، ووضع النقاط العسكرية.



وكان شبان غاضبون من مليشيا الحوثة بما فيهم بعض من كان أتباعها، قد هتفوا في الأول من رمضان الماضي في جنازة الشهيد حمدي عبدالرزاق المكحل قد هتفوا بشعارات تطالب برحيل الحوثة وتعتبره عدوا ال

