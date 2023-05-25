المخا.. إضراب شامل للتجار احتجاجا على تعرض مطعم للاعتداء من قائد عسكري

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدنية المخا الساحلية غرب محافظة تعز، الأربعاء، إضراباً شاملاً للمحلات التجارية بعد الاعتداء على أحد المطاعم من قبل قيادي في "قوات حراس الجمهورية" المتركزة في الساحل جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " جميع المحلات التجارية في مدينة المخا بما فيها بنك الكريمي أغلقت أبوابها، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له مطعم الراسني من قبل قائد أحد الأولوية العسكرية التابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح".



وأوضح، أن قائد لواء الدعم والاسناد المكنى أبو ذياب، أقدم أمس الثلاثاء، على الاعتداء على مطعم الراسني وإغلاقه واعتقال مالك المطعم، كما قام مرافقيه بإتلاف مقتنيات المطعم ورمي وجبة الغداء في براميل القمامة.



وأضاف المصدر، أن الاعتداء يأتي على خلفية مطالبة مالك المطعم محمد سيف الراسني، للقيادي أبو ذياب بدفع مبلغ 12 مليون ريال مديونية للمطعم.



وطالب التجار عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح، بالوقوف أمام هذا الاعتداء بحزم ومعاقبة مرتكبيه لضمان عدم تكراره وبما يحفظ لهم ممتلكاتهم.