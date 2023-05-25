شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الوطنية للتحقيق تفتتح فرعها في محافظة ‎مأرب وتنفّذ ورشة عمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مأرب - خاص

افتتحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، فرعها الجديد في محافظة مأرب، بمشاركة باحثيها الميدانيين.

ونفّذت اللجنة، خلال الافتتاح ورشة عمل ناقشت فيها توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في مساءلة المنتهكين.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية القاضي حسين المشدلي، أن افتتاح اللجنة لمكتبها في محافظة ‎مأرب والذي يعد كمكتب إقليمي لاستقبال الضحايا وبلاغات الانتهاكات من المواطنين القادمين من كافة المحافظات المجاورة.

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الوطنية وإلى جانب مكاتبها في محافظات عدن وتعز ومأرب فإنها تستقبل بلاغات المواطنين عن انتهاكات حقوق الإنسان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وبدورها أوضحت القاضي د. ضياء خالد محيرز، عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق، أنه منذ تم تفعيل قرار إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان سنة 2016م واتخاذ العاصمة المؤقتة عدن مقراً لها، فقد تم لاحقاً افتتاح مكتب للجنة في محافظة تعز لتغطية الانتهاكات المرتكبة في هذه المحافظة والمناطق المجاورة لها.

وأشارت محيرز، أن افتتاح فرع مأرب، جاء في إطار سعي اللجنة نحو تيسير وصول مزيد من الضحايا المدنيين إليها، ليسهل للقاطنين في مأرب والمناطق المجاورة لها والنازحين الذين تقاطروا من كل المحافظات إليها، الإبلاغ عن ما تعرضوا له من انتهاكات في حقوقهم وتوثيقه لدى اللجنة، والتحقيق فيه، ومن ثم إحالته طبقاً لآلية عمل اللجنة إلى النائب العام، بهدف تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.

ودعت محيرز جميع المواطنين للتعاون مع اللجنة في الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها.