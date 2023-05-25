حولته لمركز صيفي مغلق.. مليشيا الحوثي تقتحم مركزا لتحفيظ القرآن في إب وتطرد طلابه بالقوة

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء، أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة إب (وسط اليمن)، وطردت طلابه منه بالقوة، وحولته لمركز صيفي مغلق.



وقال مصدر حقوقي لـ "يمن شباب نت"، إن القيادي الحوثي (أحمد العصري) المُعيّن مديراً لمكتب الإرشاد في محافظة إب، اقتحم مسجد التوحيد بحي المعاين شمالي مدينة إب، بعشرات المسلحين، وقام بطرد طلاب مركز التحفيظ التابع له.



وأوضح المصدر أن المسلحين الحوثيين قاموا بمحاصرة المسجد، واقتحموه قبل أن يقوموا بطرد طلاب مركز التحفيظ التابع للمسجد البالغ عددهم نحو 400 طالب، كما قاموا بإغلاق مصلى النساء بالمسجد.



وأضاف أن المسلحين الحوثيين قاموا بنصب شاشة كبيرة في المسجد، واستقدام عناصر حوثية وتحويله لمركز صيفي مغلق تابع للمليشيا يستهدف طلاب الفصل التاسع والثالث الثانوي بشكل خاص، بعد استكمال اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية.





وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من اقتحام المليشيا للمسجد، وتنصيب خطيبا له بدلاً عن الخطيب السابق، ضمن مساعي المليشيا للاستيلاء على المساجد وتحويلها إلى منابر للترويج لمشروعها الطائفي.



وعمدت مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية إلى إغلاق عدد كبير من المدراس ودور القرآن والاستيلاء على عشرات المساجد بالقوة في مركز المحافظة ومدنها الثانوية وتحويلها إلى مراكز لنشر الطائفية والكراهية والعنف في المجتمع المسالم.

