شكرا لبحثكم عن خبر البحسني: مجلس القيادة الرئاسي هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض :

اكد عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج البحسني، أن مجلس القيادة الرئاسي هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد والوصول بها الى بر الأمان، باعتبار المجلس هو القيادة السياسية الشرعية للدولة.

وشدد البحسني خلال لقائه، مقادمة ومشايخ وشخصيات قبلية واجتماعية من أبناء حضرموت، على اهمية توحيد الصف الحضرمي والاتفاق على رؤى وسياسات موحّدة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية.. مؤكداً على أهمية البناء السياسي في المرحلة القادمة، ودوره في بناء تحالفات قوية، حاثًا بالانفتاح على الجميع وتقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية.

وعبر البحسني، عن خالص شكره وتقديره للمقادمة والمشايخ والشخصيات القبلية والاجتماعية المجتمعة في العاصمة السعودية الرياض، على تنظيم مثل هذه اللقاءات، وحرصهم على إقامتها في ظل الظروف الصعبة، والمتغيرات والمستجدات السياسية في البلاد.

كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ، أن حضرموت ستأخذ مكانتها التي تستحقها تقديراً لمكانتها وتاريخها ومساحتها الجغرافية والثروات التي تتمتع بها وفي مقدمتها الثروة البشرية.. مجددًا حرصه على وضع حقوق حضرموت في طاولة أي نقاشات.

واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي، علاقة بلادنا بالمملكة العربية السعودية، منذ القدم..لافتًا إلى أهمية العلاقة والحفاظ عليها وتوطيدها بما يحقق للبلدين الشقيقين المزيد من التقدم والنماء والرخاء.

وأشاد البحسني، بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن واستمرار مواصلة الدعم في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتنموية وكذا الإغاثية.

من جانبهم، اكد المجتمعون، حرصهم على وحدة الصف الحضرمي في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لتجنيب المحافظة الصراعات، وأهمية تحديد دورها ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي