مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مجهولين في وادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص مجهولين في محافظة حضرموت "شرقي اليمن".



وقال مصدر أمني لـ" يمن شباب نت "، إن المواطن (محسن عبدالقادر المحضار)، قتل وأصيب ثلاثة آخرون، في حادثة إطلاق نار من قبل مجهولين.

وأضاف أن الحادثة وقعت أثناء ماكانوا على متن سيارة الضحية "المحضار" في منطقة بن عيفان بوادي حضرموت.



من جهته قال مصدر طبي، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بن زيلع بسيئون، لتلقي العلاج، وأن أحدهم إصابته خطرة.



في ذات السياق، أدان مؤتمر حضرموت الجامع، بشدة الحادثة ووصفها بـ "العمل الاجرامي الجبان المنافي لكل القيم والشرائع".



ودعا في بيان له "الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بدورها ومسؤولياتها في الكشف عن ملابسات الحادث وتعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم".



كما دعا البيان الأجهزة الأمنية إلى "رفع الجاهزية واليقظة لمواجهة مثل هذه الأعمال الشريرة التي تهدد الأمن وحياة المواطنين".

