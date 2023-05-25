وزير الدفاع يشيد بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من السجون الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - اشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، الخميس، بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من سجون المليشيات الحوثية، امام عنجهية ووحشية مليشيا الكهنوت الرافضة لحرية الكلمة والراي.



جاء ذلك خلال استقباله، بالعاصمة الموقتة عدن، الصحفيين المحررين من سجون المليشيات الحوثية، حيث استمع الى الانتهاكات وصنوف التعذيب التي يتعرض لها المختطفين والمحتجزين في سجون المليشيا.



وأشار الفريق الداعري إلى الدور المهم للصحفيين المحررين في كشف الجرائم والانتهاكات لفضح المليشيا الإرهابية التي تنتهك مختلف الأعراف والقوانين المحلية والدولية.



وهنأ وزير الدفاع الصحفيين، على نيلهم حريتهم وخروجهم من غياهب سجون المليشيا الارهابية بعد 8 اعوام من التغييب، مؤكدا سعي القوات المسلحة الحثيث لإطلاق جميع المحتجزين والمختطفين من سجون المليشيا وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

