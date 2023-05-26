شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دنيا بطمة غلبت “صافيناز” بالتعري وتجاوزت الحدود بفستان يلتصق بجسدها ويكشف عن اخطر مكان بسهرة جريئة! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت سهرة فنية في طنجة حضور الفنانة المغربية دنيا بطمة، ولكن اللباس الذي اختارته أثار الجدل وجذب أنظار الحضور ووسائل الإعلام.

ففي هذه المناسبة، قررت دنيا بطمة ارتداء فستانٍ قصير بلون أخضر، يلتصق بجسدها ويكشف عن فخذيها بشكل واضح.

تجاوزت إطلالة دنيا بطمة إلى شعرها المنسدل وحملها لحقيبة سوداء كبيرة، مع تنسيق الإطلالة بحذاء ذهبي ذو كعب عالٍ.

ورحّب الفنان المغربي الشعبي سعيد الصنهاجي بدنيا بطمة، في أثناء أداء فقرته في السهرة التي تخلّلها العديد من الفقرات الراقصة أيضاً.